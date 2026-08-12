Эндокринолог Михалева предостерегла от самостоятельного расчета индекса массы тела

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Оксана Михалева подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что самостоятельный расчет индекса массы тела может быть некорректным из-за отсутствия единого стандарта. По ее словам, даже при нормальных показателях ИМТ у человека могут быть проблемы со здоровьем.

Специалист отметила: «Не всегда хорошо, если человек даже находится в нормальном диапазоне. В некоторых ситуациях индекс может быть чуть выше нормы, и это будет нормально. Поэтому лучше обратиться к врачу, и врач посчитает правильный индекс массы тела».

Это заявление прозвучало на фоне новости о том, что в БАДах для похудения обнаружили сильнодействующее вещество сибутрамин. Как отмечает газета «Известия», в России препарат запрещен в свободной продаже из-за возможных рисков для здоровья, его можно получить только по рецепту в аптеках.