Эндокринолог Мельниченко отметила, что дефицит йода может негативно отразиться на развитии нервной системы

Заместитель директора «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова» Минздрава России по научной работе, академик РАН Галина Мельниченко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что йод имеет огромное значение для здоровья человека. Этот элемент необходим для выработки гормонов, которые регулируют работу всех клеток организма.

«Йод абсолютно необходим для формирования гормонов щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы, в первую очередь тироксин и трийодтиронин, действуют на геном каждой нашей клетки», — сказала специалист.

Мельниченко подчеркнула, что недостаток йода может негативно сказаться на развитии нервной системы. Она обратила внимание на то, что потребление достаточного количества йода важно для человека с самого раннего этапа жизни, начиная с пятого дня внутриутробного развития.