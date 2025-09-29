Эндокринолог Матвеева сравнила тягу к сладкому с алкогольной и наркотической зависимостями

Доктор медицинских наук, диетолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Мария Матвеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась мнением о влиянии сладкого на организм человека.

Специалист подчеркнула, что мозг действительно нуждается в глюкозе, однако чрезмерное употребление быстрых сахаров может вызвать зависимость.

«Мозг — это глюкозозависимый орган. Считается, что быстрые сахара, вот эти сладости — это не очень хорошо, хотя энергию мозг получит в любом случае. Но он станет от него зависимым», — отметила Матвеева.

Она также подчеркнула, что любовь к шоколаду может быть равнозначна алкоголизму или желанию употреблять наркотические вещества.