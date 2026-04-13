Эндокринолог Матвеева предупредила, что пептиды могут провоцировать развитие рака

С приходом весны в интернете активизировались разговоры о быстром омоложении. Тренд этого сезона — прием пептидов. В беседе с сайтом KP.RU мнение высказала эндокринолог Мария Матвеева.

По словам эксперта, пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые участвуют в регуляции клеточных процессов. Они действительно способны стимулировать синтез коллагена и эластина, улучшать обмен веществ и способствовать восстановлению тканей.

«Но, как и любой препарат, они могут вызывать нежелательные реакции, побочные эффекты, усиливать или ослаблять действие других витаминов и лекарств. К сожалению, они не всегда безопасны», — предупредила врач.

Она объяснила, что в некоторых случаях такие средства провоцируют рост злокачественных клеток или запускают аутоиммунные реакции.