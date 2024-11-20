Эндокринолог Марскова рассказала, что пациенты с сахарным диабетом могут жить дольше здоровых людей

То, что люди с сахарным диабетом живут меньше здоровых, это заблуждение. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова.

По ее словам, диагноз — это не приговор. Если регулярно проходить диспансеризацию и соблюдать рекомендации врачей, то сахарный диабет почти не сказывается на качестве жизни.

«Потому что эти пациенты узнали, что у них диабет, они ходят на диспансеризацию, они сдают анализы, они контролируют давление, контролируют липиды», — объяснила врач.

Она добавила, что с сахарным диабетом возможна хорошая и качественная жизнь, главное, не пренебрегать тем, что говорят врачи.