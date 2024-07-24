Эндокринолог Ленькина назвала курение привычкой, уничтожающей здоровье после 50 лет

Есть целый ряд привычек, постепенно негативно влияющих на здоровье, особенно у тех людей, которым больше 50 лет. Об этом рассказала врач-терапевт-эндокринолог сети «Клиники Фомина» Ирина Ленькина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, одна из самых вредных привычек для здоровья — это курение. Из-за него значительно возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также патологий дыхательной системы и злокачественных опухолей. Вероятность преждевременной смерти от ишемической болезни сердца у курильщиков в три раза выше по сравнению с некурящими, отметила Ленькина.

Избыточный вес и ожирение также являются серьезными факторами риска для множества заболеваний. В частности, речь идет о диабете II типа, артериальной гипертензии, ишемической болезиь сердца, желчнокаменной болезни, подагре и заболеваниях опорно-двигательной системы, добавила терапевт.