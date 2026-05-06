Эндокринолог Лазуренко выразила надежду, что маркировка вредной еды поможет людям не ошибаться

Эндокринолог Наталья Лазуренко выразила надежду, что введение маркировки вредной еды станет значительным шагом к правильному пониманию состава продуктов. В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист поделилась мнением о том, что такие меры помогут людям не ошибаться при выборе продуктов.

«Я очень на это [маркировку вредной еды] надеюсь. Может быть, это позволит нам не ошибаться. Я за это, потому что многие просто считают количество белков, жиров, углеводов и думают, что на этом все заканчивается, они познали истину этого продукта», — отметила эндокринолог.

Она подчеркнула, что дополнительная маркировка могла бы предоставить полную информацию о процессе производства продуктов, что, безусловно, будет «хорошим подспорьем» для потребителей.