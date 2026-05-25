Эндокринолог Лазуренко рассказала, как вовремя выявить проблемы с щитовидной железой

В понедельник, 25 мая, отмечается День щитовидной железы. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, эндокринологом Натальей Лазуренко о том, как проявляются проблемы с щитовидной железой и как их можно обнаружить.

Врач отметила, что щитовидная железа — это «молчаливый» орган, который сам по себе не болит. Она объяснила, что железа занимает особое место между различными клетками организма и контролируется гормонами гипофиза. При возникновении проблем в организме щитовидная железа снижает свою активность и выброс гормонов, содержащих йод.

При снижении функции щитовидной железы человек может почувствовать ухудшение общего состояния, которое проявляется в слабости, снижении работоспособности и утомляемости. Также могут возникнуть повышение веса, нарушение работы кишечника, ломкость ногтей и выпадение волос, написал «Петербургский дневник».

При повышенной функции щитовидной железы наблюдаются другие симптомы. Избыточное производство гормонов приводит к интоксикации организма, снижению веса, тремору конечностей и нарушению когнитивных функций.

Для выявления проблем с щитовидной железой врач рекомендует сдать анализы на гормоны и пройти ультразвуковую диагностику.

Эндокринолог подчеркнула, что в средней полосе России всегда наблюдается умеренный дефицит йода. В качестве профилактики проблем с щитовидной железой она советует употреблять йодированную соль и включать в рацион продукты, которые изначально содержат йод: морскую капусту, морскую рыбу и фрукты, способствующие усвоению йода.