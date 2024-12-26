Эндокринолог Кузнецова посоветовала запивать новогодние салаты чистой водой

Кузнецова отметила, что сладкие газированные напитки — не лучший выбор, поскольку они плохо сочетаются с традиционными блюдами новогоднего стола. По словам врача, газировка в сочетании с праздничными угощениями может вызвать повышенное газообразование в желудке. Кроме того, холодные напитки могут нагрузить организм, так как ему потребуется потратить ресурсы на «согревание» пищи.

Однако глинтвейн с его согревающими специями, такими как корица и имбирь, может поддержать пищеварение. Травяные чаи, особенно с мятой, ромашкой или фенхелем, также помогут переварить тяжелую пищу.

Теплый морс из клюквы или облепихи улучшит пищеварение и укрепит иммунитет за счет содержания витаминов.

Самым оптимальным выбором для праздничного стола врач назвала чистую негазированную воду комнатной температуры, передает «Свободная пресса».