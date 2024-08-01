Эндокринолог Козловская рассказала, что недостаток энергии вызывает бессонница и гипотиреоз

Недостаток энергии может быть обусловлен рядом причин, включая различные медицинские состояния, расстройства психического здоровья, бессонницу, нехватку витаминов и использование определенных медикаментов. Что предпринять, если человек чувствует себя недостаточно энергетичным, и какие анализы стоит сдать, рассказала врач-эндокринолог и диетолог пермского филиала «Клиники Фомина» Елена Козловская, передала «Вечерняя Москва».

Многие люди живут с ощущением сильного стресса или слишком загружены, чтобы остановиться и хорошо выспаться, заметила специалист. Она добавила, что, хотя недостаток сна сам по себе не считается заболеванием, врач-невролог сможет подсказать способы уменьшения стресса или прописать лекарства, помогающие бороться с периодической бессонницей,

Она также добавила, что причиной нехватки энергии может быть гипотиреоз. Это состояние, при котором щитовидная железа недостаточно активно вырабатывает гормоны. Эти гормоны регулируют обмен веществ, поэтому их дефицит может вызвать усталость, прибавку в весе и чувство холода, пояснила диетолог.