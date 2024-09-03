Эндокринолог Кику: губы могут сохнуть из-за дефицита железа и сахарного диабета

Эндокринолог Жанна Кику заявила, что сухость губ может указывать на проблемы со здоровьем. К таковым относятся обезвоживание организма и недостаток витаминов группы B, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, еще одной причиной является дефицит железа. Женщины репродуктивного возраста зачастую сталкиваются с таким состоянием, ведь минерал теряется из-за менструаций, пояснила медик.

Эксперт также посоветовала исключить сахарный диабет при данном симптоме. Для этого необходимо сдать анализ крови на глюкозу.

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