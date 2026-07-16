Эндокринолог Казачкова рассказала о пользе и вреде костного бульона

По словам врача-эндокринолога, диетолога и диабетолога Екатерины Казачковой, костный бульон действительно содержит много коллагена. Однако специалист предостерегла от чрезмерного увлечения этим продуктом.

«Действительно, в момент варки у нас выделяется коллаген в большом количестве, но коллаген — это белковая структура. Когда он поступает к нам в желудочно-кишечный тракт, наш желудочно-кишечный тракт эту белковую структуру режет на маленькие кирпичики, на аминокислоты, и только аминокислоты могут всосаться в кровь. А как дальше наш организм будет использовать эти аминокислоты? Это уже на усмотрение организма», — отметила Екатерина Казачкова.

Врач также подчеркнула, что бульон содержит желатин, который благоприятно влияет на восстановление кишечной стенки. Тем не менее, есть и минусы: в костном бульоне содержатся не только полезные вещества, но и тяжелые металлы с пуринами, которые могут накапливаться в организме и вызывать проблемы со здоровьем, например, подагру.