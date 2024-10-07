Эндокринолог Казачкова посоветовала добавлять в рацион по одному полезному продукту каждую неделю

Сбалансированное питание — ключ к хорошему самочувствию. Как выработать привычку есть здоровую пищу, рассказала эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с « Газетой.ru ».

Врач посоветовала добавлять в рацион по одному новому полезному продукту каждую неделю.

«Со временем вы заметите, как меняется ваше самочувствие и настроение», — отметила медик.

По ее словам, осенью отличным вариантом станет, например, квашеная капуста. Благодаря содержанию витамина C и полезных бактерий блюдо положительно влияет на иммунитет, добавили «Известия».