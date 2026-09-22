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    Эндокринолог Казачкова объяснила роль витамина Е для организма

    Витамин Е защищает клетки от окисления, участвует в работе иммунитета и синтезе половых гормонов. О возможных признаках его дефицита рассказала эндокринолог Екатерина Казачкова, сообщает Sputnik.

    Казачкова уточнила, что витамин Е, или токоферол, относится к жирорастворимым витаминам и может накапливаться в организме.

    Врач объяснила, что токоферол обладает антиоксидантными свойствами. Он помогает поддерживать баланс окислительных процессов и защищать клеточные мембраны от воздействия активного кислорода.

    «Токоферол обладает той самой антиоксидантной защитой, поэтому это крайне важно», — пояснила Казачкова.

    По словам специалиста, витамин Е также влияет на эластичность кожи и сосудов, работу сердца, иммунную систему и синтез половых гормонов. На его недостаток могут указывать сухость кожи, частые болезни и нарушения менструального цикла.

    Врач напомнила, что витамин Е содержится в растительных маслах, семечках, орехах и авокадо.

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