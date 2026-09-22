Эндокринолог Казачкова объяснила роль витамина Е для организма

Витамин Е защищает клетки от окисления, участвует в работе иммунитета и синтезе половых гормонов. О возможных признаках его дефицита рассказала эндокринолог Екатерина Казачкова, сообщает Sputnik .

Казачкова уточнила, что витамин Е, или токоферол, относится к жирорастворимым витаминам и может накапливаться в организме.

Врач объяснила, что токоферол обладает антиоксидантными свойствами. Он помогает поддерживать баланс окислительных процессов и защищать клеточные мембраны от воздействия активного кислорода.

«Токоферол обладает той самой антиоксидантной защитой, поэтому это крайне важно», — пояснила Казачкова.

По словам специалиста, витамин Е также влияет на эластичность кожи и сосудов, работу сердца, иммунную систему и синтез половых гормонов. На его недостаток могут указывать сухость кожи, частые болезни и нарушения менструального цикла.

Врач напомнила, что витамин Е содержится в растительных маслах, семечках, орехах и авокадо.