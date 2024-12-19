Эндокринолог Казачкова назвала овощи в салатах лучшим источником витаминов и клетчатки

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала «Газете.ru» о способах сделать салаты более полезными.

Эксперт отметила, что польза или вред салата зависит от ингредиентов и способа приготовления.

«Овощи в салатах — источник витаминов и клетчатки. Но майонез, который часто используется в качестве заправки, может свести на нет всю пользу», — процитировал Казачкову RT.

Специалист посоветовала использовать нежирное мясо в оливье, добавить больше овощей и заменить майонез на йогурт.

Традиционную сельдь под шубой врач порекомендовала приготовить с не слишком соленой рыбой.

Эндокринолог также поделилась, что мимоза может стать отличным источником белка, если правильно подобрать рыбные консервы и не переборщить с яйцами.