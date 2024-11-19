Эндокринолог Казачкова: диета на соках приводит к замедлению метаболизма

Эндокринолог Екатерина Казачкова предупредила об опасности соковой диеты. Такой тип питания может обернуться набором веса и проблемами со здоровьем, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru .

По словам медика, высокое содержание сахара в данных продуктах провоцирует резкие скачки глюкозы в крови. Соответствующие изменения опасны для пациентов, имеющих предрасположенность к диабету.

«Подобные диеты часто приводят к обезвоживанию организма. Многие думают, что пить соки — это то же самое, что пить воду. Но это заблуждение», — заявила врач.

Она также напомнила, что при подобном рационе организм не получает многие питательные вещества, например белок и клетчатку. Кроме того, резкое ограничение калорий на соковой диете вызывает замедление метаболизма, добавил сайт KP.RU.