Один из главных символов Нового года — салат селедка под шубой — несет в себе большое количество опасностей для здоровья. Употребление этого блюда может спровоцировать развитие атеросклероза и повышение уровня холестерина. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с News.ru .

Специалист отметила, что в состав салата входят ингредиенты с крахмалом, высоким гликемическим индексом и жиры. Селедка под шубой увеличивает риски появления отеков, повышения артериального давления и проблем с почками. Даже обилие овощей в составе не убережет от того, что это блюдо станет серьезным стрессом для желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Калошина.