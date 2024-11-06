Эндокринолог Калошина: разговоры во время еды полезны для пищеварения
Разговоры по время приема пищи положительно влияют на процесс пищеварения. Об этом рассказала эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина сайту News.ru.
По ее словам, формула здоровой трапезы — это неспешное употребление блюд с неторопливыми беседами. Данный способ позволяет избежать переедания.
«Пищеварение начинается уже во рту, так что чем дольше вы пережевываете пищу, тем меньше работы достается желудку», — пояснила врач.
Чем медленнее человек ест, добавила медик, тем меньше еды ему потребуется для насыщения. Именно поэтому метод рассматривается и как профилактика набора лишнего веса.
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