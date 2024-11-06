Эндокринолог Калошина: разговоры во время еды полезны для пищеварения

Разговоры по время приема пищи положительно влияют на процесс пищеварения. Об этом рассказала эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина сайту News.ru .

По ее словам, формула здоровой трапезы — это неспешное употребление блюд с неторопливыми беседами. Данный способ позволяет избежать переедания.

«Пищеварение начинается уже во рту, так что чем дольше вы пережевываете пищу, тем меньше работы достается желудку», — пояснила врач.

Чем медленнее человек ест, добавила медик, тем меньше еды ему потребуется для насыщения. Именно поэтому метод рассматривается и как профилактика набора лишнего веса.