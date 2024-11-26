Эндокринолог Калошина рассказала, что щи снижают вероятность развития опухолей

Щи способны защитить от развития опухолей за счет капусты, которая входит в состав самого популярного блюда русской кухни. О полезных свойствах этого супа рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с News.ru.
Специалист подчеркнула, что щи являются прекрасным источником макро- и микронутриентов, незаменимых для организма. В капусте содержится большое количество витамина С, снижающего хрупкость сосудистой стенки, витамин К повышает плотность костной ткани, а витамин А служит хорошим антиоксидантом и повышает остроту ночного зрения.
Красное мясо, входящее в состав супа, — хороший источник энергии и материал для построения клеток иммунной системы и гормонов, добавила Калошина.
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