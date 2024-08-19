Эндокринолог Калошина призвала отказаться от полуфабрикатов после 40–50 лет

С возрастом, особенно после 40–50 лет, рекомендуется избегать жареных блюд и полуфабрикатов. Об этом эндокринолог из Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина рассказала NEWS.ru.

Она объяснила, что корочка жареной пищи содержит множество канцерогенов, а с возрастом увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний из-за большого количества клеточных мутаций. Потребление полуфабрикатов также повышает риск атеросклероза, что в итоге может привести к инфаркту или инсульту.

Кроме того, следует ограничить употребление острой пищи, так как с возрастом снижается чувствительность вкусовых рецепторов. Чрезмерное употребление острых специй может вызвать поступление большого количества капсаицина, что приведет к воспалению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и может усугубить уже имеющиеся проблемы, которые находились в «спящем» состоянии.

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