Эндокринолог Калошина посоветовала начинать новогоднюю трапезу с холодных закусок

Эндокринолог Видновской КБ минздрава Подмосковья Мария Калошина назвала порядок употребления новогодних блюд. Трапезу стоит начинать с холодных закусок, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, подобный подход окажет положительное влияние на пищеварение.

«Например, лучше выработаются ферменты, желудочный сок, чтобы в дальнейшем переварить более жирное и насыщенное горячее», — заявила врач.

Она также отметила, что после закусок необходимо сделать паузу около 10-15 минут. Уже после подается горячее блюдо. Медик посоветовала включить в праздничное меню суп, так как бульон поможет уменьшить интоксикационное воздействие спиртного.