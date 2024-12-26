Эндокринолог Калошина посоветовала мужчинам есть салат с помидорами, чтобы защититься от рака предстательной железы

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала порталу NEWS.ru о блюде, которое может защитить мужчин от развития рака предстательной железы

Калошина назвала салат с помидорами источником ликопинов — антиоксидантов, полезных для профилактики этого заболевания у мужчин.

Также на праздничном столе должны быть огурцы, богатые калием, что поможет компенсировать потери этого микроэлемента, связанные с употреблением алкоголя.

«Авокадо особенно полезно для женщин, поскольку оно помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожи», — цитирует Калошину «Свободная пресса».

Сыр ускоряет метаболизм и содержит полезные бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника и способствуют выводу токсинов из организма.

Гранат богат дубильными веществами, помогающими предотвратить отравления, а орехи и семечки содержат незаменимые жирные кислоты, укрепляющие иммунитет и защищающие от простудных заболеваний во время праздников.