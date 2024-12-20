Эндокринолог Калошина: обезжиренные продукты не приносят пользы организму

Врач-эндокринолог Мария Калошина предупредила об опасности обезжиренных продуктов. Как пояснила медик, они не приносят пользы: без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Чтобы сделать обезжиренные молочные продукты более привлекательными для потребителей, производители добавляют в них крахмал, загустители и сахар, из-за чего их калорийность увеличивается в несколько раз. Такие продукты не насыщают.

Мария Калошина порекомендовала выбирать продукты со средним процентом жирности — 3,5%.

Ранее врач общей практики Александр Мясников рассказал о продуктах, которые могут вызывать заболевания сердца. Он заявил, что обезжиренные продукты могут стать причиной сердечно-сосудистых проблем. Потребление быстрых углеводов приводит к нарушениям в работе инсулина и повышению сахара в крови.