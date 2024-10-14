Эндокринолог Калошина: крабовые палочки вызывают у детей ухудшение памяти

Эндокринолог Мария Калошина посоветовала исключить крабовые палочки из детского рациона. Продукт оказывает влияние на психику ребенка, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, полуфабрикаты из сурими содержат большое количество красителей и усилителей вкуса. Данные вещества вызывают нарушение внимания и ухудшение памяти.

Кроме того, консерванты являются выраженными аллергенами. От крабовых палочек лучше отказаться представителям всех возрастных категорий, заявила врач.