Эндокринолог Калошина: крабовые палочки вызывают у детей ухудшение памяти
Эндокринолог Мария Калошина посоветовала исключить крабовые палочки из детского рациона. Продукт оказывает влияние на психику ребенка, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, полуфабрикаты из сурими содержат большое количество красителей и усилителей вкуса. Данные вещества вызывают нарушение внимания и ухудшение памяти.
Кроме того, консерванты являются выраженными аллергенами. От крабовых палочек лучше отказаться представителям всех возрастных категорий, заявила врач.
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