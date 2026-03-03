Эндокринолог Калинчев указал на необходимость употребления БАДов

Врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что человеку в настоящее время крайне сложно обойтись без биологически активных добавок (БАДов). Он объяснил это тем, что натуральные продукты часто не содержат достаточного количества полезных веществ для удовлетворения суточной потребности организма.

Калинчев привел в пример содержание омега-3 в дикой морской рыбе.

«К примеру, в 100 граммах дикой морской рыбы содержится один грамм омеги-3. А среднему человеку нужно три–четыре грамма [в сутки]. Допустим даже, что рыба бесплатная. Вы сможете ее каждый день по 300–400 граммов есть? Вас тошнить от нее начнет», — отметил специалист.

Эндокринолог также отметил, что в Скандинавии, где популярен «культ употребления омеги-3 и витамина D», уровень заболеваемости COVID-19 во время пандемии был одним из самых низких в мире, несмотря на то что в некоторых солнечных странах ситуация была хуже.

Тем временем Роспотребнадзор сообщил, что около 80% компаний, занимающихся производством БАДов в РФ, на самом деле не имеют собственных производств и перепродают добавки, нелегально ввезенные из-за рубежа, используя имитацию производств для получения кодов маркировок.