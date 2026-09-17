Эндокринолог Калинчев призвал придерживаться постоянного питания для эффективного контроля массы тела

Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил в беседе с «Абзацем» , что резкое сокращение калорий и чрезмерная физическая активность могут привести к стрессу для организма и последующему возврату потерянного веса.

Калинчев отметил, что жесткие ограничительные диеты обычно выдерживаются людьми не более двух-трех месяцев. После возвращения к привычному рациону потерянные килограммы возвращаются крайне быстро, и зачастую итоговый вес может даже превысить первоначальные показатели, добавил RT.

Эксперт подчеркнул, что для эффективного контроля массы тела гораздо полезнее придерживаться постоянного режима питания в сочетании с умеренной ежедневной активностью. В качестве конкретного ориентира он привел норму около десяти тысяч шагов в день.