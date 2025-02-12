Эндокринолог Калинчев призвал не демонизировать хлеб
Хлеб вполне способен заменить кашу, если нет возможности приготовить рис, булгур или перловку. Такое мнение высказал эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев, передала «Вечерняя Москва».
Врач подчеркнул, что стоит отдавать предпочтение черным сортам или тем, которые изготовлены из ржаной муки, так как они считаются более полезными.
«Этот продукт — часть питания, источник углеводов. Кроме них в каждом приеме пищи обязательно должны быть белки и жиры», — отметил медик.
Специалист призвал не демонизировать хлеб, назвав его полезным продуктом. Антиоксиданты Калинчев посоветовал искать в другой пище.
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