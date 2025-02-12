Эндокринолог Калинчев призвал не демонизировать хлеб

Хлеб вполне способен заменить кашу, если нет возможности приготовить рис, булгур или перловку. Такое мнение высказал эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев, передала «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнул, что стоит отдавать предпочтение черным сортам или тем, которые изготовлены из ржаной муки, так как они считаются более полезными.

«Этот продукт — часть питания, источник углеводов. Кроме них в каждом приеме пищи обязательно должны быть белки и жиры», — отметил медик.

Специалист призвал не демонизировать хлеб, назвав его полезным продуктом. Антиоксиданты Калинчев посоветовал искать в другой пище.