Эндокринолог Калинчев предупредил о судорогах от шалфея

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев сообщил, что большие дозы шалфея могут вызвать судороги из-за содержащегося в растении туйона, передает «Абзац» .

Калинчев объяснил, что шалфей содержит эфирное масло туйон. В высоких дозах это вещество действует как нейротоксин и может спровоцировать судороги или приступ эпилепсии.

«Растение противопоказано при беременности: за счет сокращения матки оно может привести к выкидышу. При грудном вскармливании шалфей способен подавлять выработку молока», — сказал врач.

Эндокринолог добавил, что растение обладает эстрогеноподобной активностью. Оно может быть нежелательно при заболеваниях, чувствительных к уровню эстрогенов, включая эндометриоз, миомы и фиброзно-кистозную мастопатию.

Шалфей также способен повышать давление, резко снижать уровень сахара в крови и вызывать тошноту, гастрит или колит. Врач рекомендовал перед его употреблением проконсультироваться со специалистом.

Ученые связывают риск судорог с воздействием альфа-туйона на ГАМК-А-рецепторы нервной системы, пишет НИА «Нижний Новгород».

База LactMed Национальной медицинской библиотеки США также указывает, что шалфей традиционно применяют для подавления лактации, но безопасность такого использования требует осторожности.