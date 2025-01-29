Эндокринолог Кадырлеева посоветовала россиянам не прибегать к кетодиете

Интервальное голодание предполагает режим питания, при котором человек ест в течение определенного периода времени, обычно составляющего восемь часов, а затем воздерживается от приема пищи. Несмотря на то, что эта схема не накладывает ограничений на продукты, специалист не советует прибегать к такому методу, поскольку он не подкреплен научными данными.

Эксперт подчеркнула, что важнее учитывать качество и количество съедаемого, а не время приема пищи.

Миф о том, что для успешного похудения нужно употреблять только белковую пищу, также был опровергнут Кадырлеевой. Она отметила, что организм способен усвоить только 120 граммов белка в день, и избыток белковой пищи может нанести вред здоровью. Лучше отдавать предпочтение более постным видам мяса, таким как индейка и курица. Кетодиету, где основой рациона становятся жиры, Кадырлеева также не рекомендует.