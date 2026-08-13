Эндокринолог Юрьева назвала детское ожирение неинфекционной пандемией

Детский эндокринолог Алла Юрьева обозначила, что ожирение у детей достигло масштабов неинфекционной пандемии. Наиболее уязвимы малыши первых пяти лет жизни, передает «Радио Крым» .

«Особенно тревожным является рост ожирения среди детей первых пяти лет жизни. То есть это вот самый такой ранний период, когда идет закладка здоровья ребенка, формируется здоровье, фундамент», — сказала врач.

Юрьева пояснила, что проблемы с весом в детстве нередко переходят во взрослую жизнь. По ее словам, детей с избыточной массой тела в четыре раза больше, чем детей с диагностированным ожирением.

«Само по себе ожирение вдруг ниоткуда не появляется. Такая прослойка детей с избыточным весом, она в четыре раза больше, чем количество детей с ожирением, к сожалению», — цитирует Юрьеву «Вечерний Санкт-Петербург».