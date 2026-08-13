Эндокринолог Юрьева назвала детское ожирение неинфекционной пандемией
Детский эндокринолог Алла Юрьева обозначила, что ожирение у детей достигло масштабов неинфекционной пандемии. Наиболее уязвимы малыши первых пяти лет жизни, передает «Радио Крым».
«Особенно тревожным является рост ожирения среди детей первых пяти лет жизни. То есть это вот самый такой ранний период, когда идет закладка здоровья ребенка, формируется здоровье, фундамент», — сказала врач.
Юрьева пояснила, что проблемы с весом в детстве нередко переходят во взрослую жизнь. По ее словам, детей с избыточной массой тела в четыре раза больше, чем детей с диагностированным ожирением.
«Само по себе ожирение вдруг ниоткуда не появляется. Такая прослойка детей с избыточным весом, она в четыре раза больше, чем количество детей с ожирением, к сожалению», — цитирует Юрьеву «Вечерний Санкт-Петербург».