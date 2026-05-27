Эндокринолог Яцишина рассказала о главных угрозах для щитовидной железы

Эндокринолог, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Ольга Яцишина в беседе с Life.ru рассказала о главных угрозах для щитовидной железы, исходящих из окружающей среды. Среди них — дефицит йода и селена в воде и почве, загрязнение тяжелыми металлами, воздействие химических веществ и радиация.

По словам специалиста, эти факторы могут нарушать выработку гормонов и повышать риск гипотиреоза, аутоиммунных заболеваний и узловых образований щитовидной железы.

Одной из главных проблем врач назвала дефицит йода. В регионах с его нехваткой — особенно в удаленных от моря и горных районах — выше риск развития нарушений функции щитовидной железы и образования узлов.

«Селен выступает главным „синергистом“ йода: без него гормоны не усваиваются», — пояснила Яцишина.

Для профилактики врач рекомендует использовать йодированную соль, регулярно включать в рацион морепродукты и при необходимости принимать витаминно-минеральные комплексы с селеном по совету врача.

Еще одной угрозой являются тяжелые металлы и токсичные вещества, которые могут накапливаться в организме при проживании рядом с промышленными зонами. Чтобы снизить риски, специалист советует ограничить контакт с агрессивной бытовой химией, выхлопными газами и табачным дымом.

Также негативное влияние оказывают эндокринные разрушители — химические вещества, имитирующие действие гормонов человека. К ним относятся бисфенол А, содержащийся в дешевом пластике, фталаты в косметике и упаковке, а также некоторые пестициды.