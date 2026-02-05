Эндокринолог Янг предложила провести тест на анемию через проверку цвета века

Как пояснила врач, для проведения теста нужно встать перед зеркалом, оттянуть пальцем нижнее веко и проверить цвет внутренней поверхности слизистой. По словам специалиста, ярко-розовый оттенок — это норма. Если же цвет бледный или с синеватым отливом, это может указывать на возможное наличие анемии.

Медик подчеркнула, что такая окраска слизистой связана с дефицитом гемоглобина, из-за которого ткани не получают достаточного кровоснабжения. Без лечения анемия может привести к снижению работоспособности.