Эндокринолог Янг предложила провести тест на анемию через проверку цвета века
Эндокринолог Екатерина Янг поделилась способом, который позволяет самостоятельно выявить анемию. Об этом сообщил aif.ru.
Как пояснила врач, для проведения теста нужно встать перед зеркалом, оттянуть пальцем нижнее веко и проверить цвет внутренней поверхности слизистой. По словам специалиста, ярко-розовый оттенок — это норма. Если же цвет бледный или с синеватым отливом, это может указывать на возможное наличие анемии.
Медик подчеркнула, что такая окраска слизистой связана с дефицитом гемоглобина, из-за которого ткани не получают достаточного кровоснабжения. Без лечения анемия может привести к снижению работоспособности.