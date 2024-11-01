Эндокринолог Янг посоветовала устраивать рыбные и мясные дни при планировании меню

Чтобы питание было сбалансированным, нужно очень внимательно отнестись к составлению своего рациона, можно даже планировать меню на неделю вперед. Об этом «ФедералПресс» рассказала эндокринолог, эксперт по кулинарной медицине Екатерина Янг.

Она предложила чередовать мясные, рыбные и постные дни. Для каждого — предложила свой набор блюд, в которых оптимально сочетаются белки, жиры и углеводы.

Например, в мясной день на предложила есть омлет с ветчиной, голубцы из пекинской капусты, плов с тыквой и курицей или солянку. Для рыбного — подойдет уха, яйца с кальмаром и запеченная в духовке треска.

Наконец, в постный день стоит сделать акцент на сезонные овощи. Тем, кто не может жить без сладкого, врач предложила рисовую запеканку и гречневые оладушки.