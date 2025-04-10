Эндокринолог Ирышкин сравнил вред картофеля фри с выкуренной сигаретой

Одну порцию картофеля фри иногда сравнивают с выкуренной сигаретой. Об этом рассказал сайту kp.ru эндокринолог Олег Ирышкин.
По словам специалиста, опасность кроется в многократно используемом масле, которое со временем накапливает вредные вещества. Наибольшему риску подвергаются те, кто ест фри в конце недели, когда масло наиболее загрязнено.
Однако кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова уточнила, что вред картофеля фри преувеличен: редкое употребление этого продукта не несет угрозы здоровью, в отличие от регулярного курения.
Высшая лига чемпионата России по водному поло пройдет в Чехове
Депутат Богородского округа вошла в состав российской делегации в Бахрейне
День сотрудников военных комиссариатов отметили в Чехове
Росгвардия задержала подозреваемую в подделке документов в Солнечногорске
Свыше 600 аварийных зданий снесли в Подмосковье за год
Лекция ко Дню освобождения узников концлагерей пройдет в Химках 11 апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте