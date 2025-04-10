Эндокринолог Ирышкин сравнил вред картофеля фри с выкуренной сигаретой

Одну порцию картофеля фри иногда сравнивают с выкуренной сигаретой. Об этом рассказал сайту kp.ru эндокринолог Олег Ирышкин.

По словам специалиста, опасность кроется в многократно используемом масле, которое со временем накапливает вредные вещества. Наибольшему риску подвергаются те, кто ест фри в конце недели, когда масло наиболее загрязнено.

Однако кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова уточнила, что вред картофеля фри преувеличен: редкое употребление этого продукта не несет угрозы здоровью, в отличие от регулярного курения.