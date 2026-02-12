Эндокринолог Хайкина назвала солянку наименее полезным супом

Детский эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина сообщила «Газете.Ru» , что не все супы одинаково полезны. По ее словам, некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье человека.

Среди наименее полезных супов эксперт выделила солянку. Большое количество соли в этом блюде из-за маринованных и копченых ингредиентов может создавать нагрузку на почки и вызывать задержку жидкости в организме, написала «Свободная пресса».

Также в список попал крем-суп. Часто для его приготовления используется плавленый сыр, который содержит насыщенные жиры, стабилизаторы и соль. По словам эксперта, порция такого супа может включать более 500 ккал, но при этом не обеспечивает длительного насыщения. Избыток молочных жиров может привести к тяжести и вздутию живота.

Третьим супом в списке стал лагман. Он традиционно готовится на жирном бараньем бульоне, богатом насыщенными жирами. Даже при использовании домашней лапши ее большое количество добавляет в блюдо много простых углеводов. Все это делает лагман тяжелым для переваривания.