Эндокринолог Хайкина назвала солянку наименее полезным супом
Детский эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина сообщила «Газете.Ru», что не все супы одинаково полезны. По ее словам, некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье человека.
Среди наименее полезных супов эксперт выделила солянку. Большое количество соли в этом блюде из-за маринованных и копченых ингредиентов может создавать нагрузку на почки и вызывать задержку жидкости в организме, написала «Свободная пресса».
Также в список попал крем-суп. Часто для его приготовления используется плавленый сыр, который содержит насыщенные жиры, стабилизаторы и соль. По словам эксперта, порция такого супа может включать более 500 ккал, но при этом не обеспечивает длительного насыщения. Избыток молочных жиров может привести к тяжести и вздутию живота.
Третьим супом в списке стал лагман. Он традиционно готовится на жирном бараньем бульоне, богатом насыщенными жирами. Даже при использовании домашней лапши ее большое количество добавляет в блюдо много простых углеводов. Все это делает лагман тяжелым для переваривания.