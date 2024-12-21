Эндокринолог Хайкина напомнила, что белый хлеб вызывает воспаления на коже

Некоторые продукты могут значительно ускорить процесс старения. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с «Известиями» перечислила самые вредные продукты для молодости кожи.

Первым в списке оказался сахар. Его избыток разрушает коллаген и эластин — основные белки, которые поддерживают упругость кожи. Это приводит к преждевременному появлению морщин и потере здорового цвета лица. Кроме того, сахар вызывает воспалительные процессы в организме, что ускоряет старение клеток.

Следующий вредный компонент — трансжиры, содержащиеся в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке. Они ухудшают кровообращение, лишая кожу кислорода и питательных веществ, что приводит к ее быстрому старению, добавила «Свободная пресса».

Вредными для кожи являются белый хлеб и паста. Продукты из рафинированной муки повышают уровень сахара в крови, вызывая воспаление и ухудшение состояния кожи. Постоянное употребление этих продуктов может привести к резкому снижению энергии и проблемам с обменом веществ.