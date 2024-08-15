Эндокринолог Генварская: привычка ложиться спать в определенное время вырабатывается за 21 день

Так называемых сов и жаворонков в действительности не существует: человек способен самостоятельно регулировать свой режим работы и отдыха. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила врач-эндокринолог Диана Генварская.

По словам медика, привычка ложиться спать в определенное время вырабатывается всего за 21 день.

«И тогда вы увидите, что, если вы ложитесь с 10 до 12, что норма. То вы к этому времени будете хотеть спать и уже за два часа будете снижать свою деятельность», — добавила собеседница.

Дивидендами четкого распорядка является большой запас энергии днем, сказала Генварская.

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