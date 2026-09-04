Эндокринолог Фукаляк назвала плюсы безалкогольного пива

Безалкогольное пиво содержит витамины группы B, калий, магний и кремний, но не может заменить полноценное питание. Врач-эндокринолог Полина Фукаляк посоветовала употреблять его умеренно, сообщает РИА «Новости» .

Фукаляк рассказала, что в напитке содержатся витамины B2, B3 и B6, необходимые для работы нервной системы и обмена веществ. Также в нем есть калий, магний и кремний, которые важны для сердца, сосудов, костей, хрящей, ногтей и волос.

Врач считает умеренной нормой одну небольшую бутылку или банку в день. Людям, контролирующим вес или состав тела, следует учитывать энергетическую ценность напитка в общем рационе, пишет «Свободная пресса».

Безалкогольное пиво может дополнительно восполнять жидкость после физических нагрузок благодаря воде и электролитам. Однако при интенсивной нагрузке, жаре или после бани основным напитком для восстановления водного баланса должна оставаться вода.