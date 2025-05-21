Эндокринолог Федорова рассказала, что две трети россиян имеют проблемы с лишним весом

Проблема ожирения достигла масштабов национальной угрозы: две трети взрослого населения России страдают от избыточного веса. Об этом предупредила врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Елена Федорова в разговоре с сайтом «Известия» .

Доктор подчеркнула, что привычка употреблять высококалорийную пищу вкупе с малоподвижным образом жизни привела Россию в мировую восьмерку стран-лидеров по ожирению. Каждый четвертый россиянин уже имеет клиническое ожирение, что создает огромную нагрузку на здравоохранение.

Ожидается ухудшение ситуации: к 2050 году ожирением могут страдать три четверти жителей страны, предупредила Федорова.