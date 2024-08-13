Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что сладкие напитки нарушают микробиом кишечника

Сладкие напитки, которые так много людей любят пить в жару, провоцируют еще большую жажду и нарушают микробиом кишечника. Об этом «Российской газете» рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.

По словам медика, из-за подавления так называемых хороший бактерий у человека в организме начинают происходить «гнилостные процессы». Некоторые люди в этот момент испытывают сильную изжогу и вздутие, написала«Свободная пресса».

Сладкие напитки нежелательно пить еще и потому, что они провоцируют резкие скачки сахара в крови. Такой продукт содержит огромное количество скрытых калорий, предупредила эндокринолог.

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