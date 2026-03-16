Эндокринолог Дудинская призвала отказаться от упражнений на скручивание позвоночника при остеопорозе

Остеопороз — заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются даже при небольших травмах. Заведующая лабораторией возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Дудинская в беседе с KP.RU предупредила, что перелом при падении с высоты собственного роста у людей старше 40–50 лет может быть признаком опасного снижения плотности костной ткани. В такой ситуации необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Для профилактики переломов важно не только лекарственное лечение, но и физические упражнения. Однако при остеопорозе или остеопении некоторые виды нагрузок могут быть опасны. Профессор Дудинская рекомендует избегать упражнений на скручивание позвоночника, резкие наклоны, прыжки и поднятие тяжестей с согнутой спиной. Вместо этого она советует простые упражнения для равновесия, силы мышц и укрепления костей.

Прогулки рекомендуются ежедневно, желательно по 30–40 минут. Важно обсудить программу упражнений с врачом, который может порекомендовать занятия лечебной физкультурой.

Для рофилактики падений необходимо освободить проходы от торчащих проводов и ковров, установить надежные поручни у унитаза и внутри ванны или душа, купить резиновый коврик-присоску на дно ванны и на пол рядом. Также важно избегать темноты, включайте свет перед тем, как встать с кровати и использовать прочную маленькую стремянку для доступа к верхним полкам.