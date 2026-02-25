Эндокринолог Дудинская отметила, что перелом при минимальной травме может быть признаком остеопороза

Остеопороз — заболевание, которое может привести к серьезным переломам из-за снижения плотности костей. Врачи подтверждают, что с возрастом у людей действительно уменьшается плотность костной ткани. Важно вовремя распознать первые признаки и начать лечение. Заведующая лабораторией возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Екатерина Дудинская рассказала KP.RU о факторах риска остеопороза.

Среди них дефицит витамина D, диеты с дефицитом белка и кальция, малоподвижный образ жизни, чрезмерные физические нагрузки, курение и алкоголь, лишний вес и ожирение, а также хронические стрессы.

Для диагностики остеопороза после 50 лет рекомендуется проходить денситометрию — рентгеновское исследование для определения плотности костной ткани. Если у человека произошел перелом при минимальной травме, это может быть признаком остеопороза. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Лечение остеопороза включает прием препаратов из группы бисфосфонатов, которые помогают замедлить разрушение костной ткани. Однако важно помнить, что восстановление костей происходит за счет собственных резервов организма: с помощью питания и физических нагрузок.

«Лекарственное лечение замедляет скорость разрушения костной ткани. Но восстанавливаются кости только за счет собственных резервов организма: с помощью питания и физнагрузок», — подчеркнула профессор Дудинская.

Также важно следить за питанием: употреблять кисломолочные продукты, мясо и рыбу. До трех чашек кофе в день не оказывают никакого влияния на выведение кальция из организма.