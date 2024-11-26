Эндокринолог Чуракина призвала увеличить потребление белка и овощей в зимнее время года

Врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в разговоре с изданием Ura.ru посоветовала россиянам увеличить потребление белка и овощей в зимнее время года.

Регулярный прием пищи, физическая активность и здоровый рацион помогут справиться с сезонными колебаниями веса, добавила эксперт.

«Рекомендовано увеличить потребление овощей <…>. Кроме того, важно употреблять пищу, богатую белком, допустим, яйца, творог, мясо, птицу, рыбу…» — сказала медик.

Чуракина отметила, что на физические упражнения стоит отвести три или четыре дня в неделю. Одна тренировка должна длиться около 50 минут.