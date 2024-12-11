Эндокринолог Чуракина: обилие сахара в рационе может повысить риск развития диабета

Чрезмерное употребление кондитерских изделий способно оказать негативное влияние на здоровье человека. Подробнее рассказала эндокринолог из медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в беседе с « Известиями ».

По ее словам, сахар приводит к повышению уровня глюкозы в крови, из-за чего поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина.

«Это может повысить риск диабета II типа, если у человека избыточная масса тела и он превышает суточную норму калорий — около 2500 ккал для мужчин и 2000 ккал для женщин», — пояснила врач.

Она также отметила, что из-за большого количества сахара в рационе зачастую образуется кариес. Кроме того, подобное увлечение провоцирует набор лишнего веса, за которым порой следуют сердечно-сосудистые заболевания.