Эндокринолог Черницкая рассказала, что восполнить дефицит йода можно с помощью яиц, фасоли и шпината

Врач-эндокринолог Ольга Черницкая рассказала, какие привычные продукты могут помочь восполнить дефицит йода в организме. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

«Организм здорового человека содержит 15–20 миллиграмма йода, 70–80% из которого скапливается в щитовидной железе и служит необходимым компонентом для синтеза тиреоидных гормонов», — привел слова доктора сайт KP.RU.

По словам специалиста, помимо морской рыбы и водорослей, йод содержится в яйцах, молочных продуктах, картофеле, фасоли, шпинате, ягодах и сухофруктах. Также врач рекомендовала использовать йодированную соль.

Черницкая отметила, что содержание йода в пище снижается при длительном хранении и термической обработке — на 30–80%. Поэтому важно учитывать эти потери при составлении рациона и при необходимости принимать добавки с йодом. Недостаток микроэлемента может привести к развитию опасных заболеваний.