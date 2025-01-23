Эндокринолог Бурякова: ИМТ не всегда точно отражает реальный состав жира в теле

Она подчеркнула, что важно подходить к оценке своего веса с позиции здравого смысла, используя индекс массы тела (ИМТ) как ориентир. Этот показатель рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах. Нормальные значения ИМТ колеблются от 18,5 до 25. Значения ниже 18,5 указывают на недостаток массы тела, диапазон от 25 до 30 свидетельствует об избыточной массе, а показатель свыше 30 указывает на ожирение.

Бурякова отмечает, что ИМТ не всегда точно отражает реальный состав жира в теле, поэтому для более точного анализа состояния здоровья и состава тела она рекомендует применять биоимпедансометрию. Этот метод оценивает электрическое сопротивление тканей и помогает определить соотношение жировой и мышечной массы, а также количество воды в организме.