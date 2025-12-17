Эндокринолог Брижан указала на необходимость дефицита калорий для снижения веса

Эндокринолог-диетолог из ФИЦ питания и биотехнологии Мария Брижан в беседе с aif.ru поделилась важным наблюдением: для успешного похудения необходимо, чтобы количество потребляемых калорий было меньше, чем расходуемых.

«В рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы, ошибочно резко сокращать употребление любых из макронутриентов», — подчеркнула эксперт.

По мнению специалиста, идеальное снижение калорийности рациона — это уменьшение на 500 калорий от привычной нормы, отметил RT.

Ранее клинический нутрициолог Ирина Селиванова в беседе с ИА НСН отметила, что поздний ужин в новогоднюю ночь может значительно снизить нагрузку на желудок и поджелудочную железу.