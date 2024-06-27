Эндокринолог Бородина рассказала, что пот у диабетиков пахнет ацетоном

Если человек, вспотев, почувствовал запах ацетона, то это повод немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщили «7Дней» со ссылкой на эндокринолога Ирину Бородину.

По ее словам, сам по себе пот почти не пахнет. Запах он приобретает при соприкосновении с кожей, на которой живут бактерии и оставляют продукты своей жизнедеятельности. Чем их больше, тем интенсивнее будет и «аромат» пота.

Неприятным этот запах может становиться из-за рациона. Например, его делает более резким красное мясо, чеснок, лук и картофель.

Кроме того, запах ацетона может говорить о развитиии у человека сахарного диабета. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.