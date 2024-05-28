Эндокринолог Бопхоева предупредила, что нарушение сна приводит к набору лишнего веса

Здоровый сон не только помогает перезагрузить нервную систему, но и позволяет не допускать набор веса. Об этом Пятому каналу рассказала врач-эндокринолог и гинеколог Хадишат Бопхоева.

Она объяснила, что при ночном отдыхе вырабатывается мелатонин. Еще его называют гормоном сна, которые активирует рост и способствует сжиганию жира.

«Он является одним из мощнейших гормонов жиросжигателей. И нарушая сон, циркадные ритмы, человек лишает себя возможности восстанавливаться во время сна, во-первых, и, во-вторых, избавляться от лишнего веса в пассивном состоянии сна», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, также к набору веса приводят регулярные стрессы. Они нарушают гормональный баланс в организме, а также провоцируют переедание.

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