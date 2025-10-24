Эндокринолог Белоусова предупредила об опасности употребления «пустых» калорий

Эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала RT о вреде «пустых» калорий. К продуктам с низким содержанием полезных веществ относятся сладкие напитки, кондитерские изделия, фастфуд и жирные закуски.

По словам врача, такая пища быстро насыщает, но не обеспечивает организм необходимыми витаминами, минералами и белками.

«Регулярное употребление „пустых калорий“ приводит к перееданию и набору лишнего веса. Ожирение является глобальной проблемой современности, поскольку оно связано с множеством заболеваний», — предупредила эксперт.

Она также отметила, что «пустые» калории могут вызвать дефицит важных микронутриентов и увеличивать вероятность развития пищевой аллергии и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Белоусова посоветовала придерживаться правильного рациона и применять метод гарвардской тарелки.